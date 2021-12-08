وداعا للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، فى بيان، اليوم الأربعاء، إنه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021 وحتى الاثنين 13 ديسمبر 2021 تشهد البلاد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وشهدت كل الأنحاء خلال الساعات القليلة الماضية، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، بعد أن ساءت الأحوال الجوية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كل الأنحاء، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية، وتصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت فى وقت سابق، أن اليوم الأربعاء، سيشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأجواء الجوية على جميع الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ويكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما حالة الطقس المتوقعة ليلا فمن المتوقع أن يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، كما توقعت الهيئة أن يكون هناك نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على عدد من مناطق الجمهورية.

وتشهد اليوم الأربعاء، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 متر، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار.

ويشهد اليوم أيضا فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.