/665043/لدعم الأشخاص-ذوي-الاعاقة-انطلاق-مؤتمر-المبادرون 21-ديسمبر

ينطلق مؤتمر «المبادرون» لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وقضايا الدمج، بمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف القطاعات لخدمة قضايا الأشخاص ذوى الاعاقة، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

دوت الخليج

انطلاق مؤتمر «المبادرون» 21 ديسمبر

من جانبه، صرح مروان عبد الرازق، رئيس شركة أيكونكس، الشريك المنظم للمؤتمر:” إن «مؤتمر المبادرون» يجمع صناع القرار من الجهات الحكومية ‏والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف القطاعات الداعمة والمهتمة بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض توحيد ‏الرؤى والجهود والتعاون في مجال الإتاحة والدمج المجتمعي لصالح للأشخاص ذوي الإعاقة فتبرز قدراتهم و تفوقهم عن عن الآخرين في ‏مجالات العديدة‎.‎

رئيس شركة فيوز: المؤتمر يهدف إلى بدء حركة تبني لقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة

هذا وصرح أحمد مهران، رئيس شركة فيوز، أن المؤتمر يهدف إلى بدء حركة تبني لقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ‏وليس إعاقاتهم. واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتيسير سبل الإتاحة وتحقيق الدمج المجتمعي من أجل تحسين حياة ‏الأشخاص ذوي الهمم والراعين لهم‎.‎

وتبدأ الفعاليات بالحضور الشخصي والافتراضي معا، يومي 21 و22 ديسمبر، وتتناول حلقات نقاش وورش عمل حول الأجندة" التي ‏اتفق عليها المبادرون في الاجتماع السابق للمؤتمر ، وتنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة، وجناح الشركات الناشئة التي تقدم حلول ‏تكنولوجيا لذوي الإعاقة، وجناح الجمعيات والمؤسسات والهيئات ، بالإضافة لحفل تكريم لصناع التغيير من المبادرين الذين أثروا في حياة ‏الأشخاص ذوي الإعاقة‎.‎