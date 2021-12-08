/665042/نائب-التنسيقية-يشارك-في-احتفال-محافظة-القليوبية-باليوم-العالمي-لحقوق-الإنسان

شارك النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في احتفال محافظة القليوبية باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق ١٠ ديسمبر من كل عام، تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد النائب محمد عبد العزيز في كلمته على أهمية الخطوة الكبيرة التي شهدتها مصر بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عبد العزيز على الدور الذي تقوم به وحدة حقوق الإنسان بمحافظة القليوبية و توفير كل الدعم من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتطوير وتعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بمختلف المحافظات، مؤكدا أن مصر كانت شريكة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف الوثائق الدولية في هذا المجال، وأن اهتمام السيد الرئيس بملف حقوق الإنسان جعله أحد أهم الملفات التي يتحقق بها خطوات واسعة للأمام في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

شارك في الاحتفال الدكتورة إيمان ريان و الدكتور سمير حماد نائبي محافظ القليوبية واللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة والمهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد و السادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.