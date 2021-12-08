/665047/جولة-لوفد-لجنة-الإسكان-بمجلس-النواب-مع-محافظ-مطروح-على-الكورنيش

قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمود، بجولة مع محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب على الكورنيش.

دوت الخليج

جولة لوفد لجنة الإسكان بمجلس النواب مع محافظ مطروح على الكورنيش

يأتى هذا فى إطار استقبال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لوفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي يزور المحافظة حاليا، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، للوقوف على تنفيذ المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة وما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

زياة الوفد لمحافظة مطروح

وخلال الاجتماع الذى جرى بين أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومحافظ مطرح، أكد النائب عماد سعد حمودة، على أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى المشروعات القومية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بالكامل.

كما أشار النائب عماد سعد حمودة، إلى أن السنوات الأخيرة قد شهدت اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بمشروعات التطوير والتجديد بالمحافظة لتحقيق تنمية شاملة حقيقة على الأرض.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على أن الدولة المصرية تهتم بتنمية المحافظة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية، تمشيا مع خطة الدولة والسياسة العامة لتنمية الحقيقة والشاملة ورؤية الدولة 2030، وكان للمحافظة نصيب كبير من المشروعات القومية، منها على سبيل المثال لا الحصر، مدينة العلمين الجديدة التى تعد من مدن الجيل الرابع وتضم منطقة شاطئية طولها 14 كيلومترا، وتقدر مساحتها بنحو 48 ألف فدان، باستثمارات تصل لميارات الجنيهات وتضم مناطق ترفيهية وسياحية وتعليمية وتراثية وسكنية ومنطقة للابراج السكنية.