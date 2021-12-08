/665048/محاكمة-نيابية-لـ-طارق-شوقى-البرلمان-يواجه-وزير-التعليم-بـ-116-أداة-رقابية-الثلاثاء-القادم

البرلمان يواجه وزير التعليم بـ 116 أداة رقابية الثلاثاء القادم

وتضم المناقشات 69 طلب إحاطة و9أسئلة و3طلبات مناقشة عامة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

«محاكمة نيابية» لـ طارق شوقى

وتضم أيضا 12طلب إحاطة وسؤالان عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات

وأيضا 10طلبات إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، وطلبا إحاطة عن عدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس، طلبا إحاطة عن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم،طلبا إحاطة عن سرعة الانتهاء من انشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم، وطلبات إحاطة مقدمة من سهير القاضي، عن عدم إدارج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي، و سحر بشير، عن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار وعبد النعيم حامد، عن عدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة. سؤالان مقدمان من محمد مصطفى السلاب، عن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي. هدى عبد الستار، عن غياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.