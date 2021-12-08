/665049/الزمالك-يؤجل-تدريباته-لسوء-الأحوال-الجوية-ويكتفي-بالجيمانزيوم

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تأجيل تدريبات الفريق اليوم لسوء الأحوال الجوية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكتفى الفريق بتدريبات في صالة الجيمانزيوم فقط بناء على طلب كارتيرون، الذي أبلغ اللاعبين بأنه من الصعب إقامة مران اليوم على ملعب النادي.

وسيلعب نادي الزمالك يوم السبت القادم لقاء ودي أمام الترسانة في ظل استعدادات الفريق لعودة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك أمام المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك أمام المقاولون يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر الجاري، وتقام المباراة على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة

كارتيرون يرسل خطاب إنذار لإدارة نادي الزمالك بسبب تأخر سداد مستحقاته

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، إرسال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خطابًا رسميًا، إلى إدارة ناديه، بشأن تأخر سداد مستحقاته.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابةالشخصي”فيس بوك”:”رسميا باتريس كارتيرون يرسل خطاب إنذار لإدارة نادي الزمالك بسبب تاخر سداد مستحقاته و يعطي مهلة لإدارة النادي قبل خطوات فسخ التعاقد بشكل رسمي”.

حسين لبيب ينوي الترشح لانتخابات الزمالك

وكشف مصدر مقرب لموقع دوت الخليج أن حسين لبيب ينوي الترشح لانتخابات الزمالك بقائمة مكونة بعناية منه، ومن بعض الأشخاصص الذين كانوا معه في اللجنة السابقة، بجانب دخول بعد لاعبي الزمالك السابقين بالقائمة.

لتصبح في الأخير قائمته جاهزة الذي أتفق عليها، في انتظار تأكيد موعد الانتخابات ليعلن بشكل رسمي عن دخوله على مقعد الرئيس.

مرتضى منصور: أجهز مفاجأة كبيرة لكارتيرون

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مناوشات التي حدثت صباح اليوم مع كارتيرون بإخطارة للزمالك حول تأخر راتبه.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحافية: " أجهز مفاجأة سارة وكبيرة لكارتيرون لن أفصح عنها في الوقت الحالي".

وعن أزمة تأخير المرتب قال: " كان هناك أزمة في الحصول على المرتب بسبب توقيع الشيكات من لجنة حسين لبيب، وتم إخطار الجهةالإدارية على التعديل وتم الحصول على امواله".