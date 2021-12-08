أمين تنظيم مستقبل وطن من زيارة إسكان النواب لمطروح: المدن الجديدة ستستوعب الزيادة السكانية..فيديو

/665051/أمين-تنظيم-مستقبل-وطن-من-زيارة-إسكان-النواب-لمطروح-المدن-الجديدة-ستستوعب-الزيادة-السكانيةفيديو

قال النائب يحي عيسوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وامين تنظبم حزب مستقبل وطن، خلال زيارة وفد لجنة الاسكان لمحافظة مطروح، ان المدن الجديدة ستسوعب الزيادة السكانية، موضحا ان مطروح من المحافظات المستقبلية الواعدة، التي ستحل مشكلات الازدحام السكاني بالدولة المصرية.

وأكد النائب يحي عيسوي، أن زيارة وفد الإسكان فرصة لاعضاء الجهاز التنفيذي لمحافظة مطروح، لعرض مشاكلهم فى الاسكان والصرف الصحي او ما يتعلق بلجنة الإسكان، مصر تعيش على مساحة 7% عندما كنت 5 مليون، لافتا الي ان تعداد المصريين فى عام 2050 سيصل الي 190 مليون، موضحا ان مستحة 7%. لن تستوعب الانشطة الاقتصادية لهءا التعداد الصخم.

جاء هذا خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمحافظة مرسى مطروح، منذ قليل، وذلك فى زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية والانجازات على الأرض، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات المعالجة، ومشروعات والإسكان الاجتماعى.

يشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.