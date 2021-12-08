البرلمان يحاصر طارق شوقى.. وتساؤلات بشأن«نقص عدد المدارس وارتفاع المصاريف»

/665052/البرلمان-يحاصر-طارق-شوقى-وتساؤلات-بشأننقص-عدد-المدارس-وارتفاع-المصاريف

تتجه أنظار الكثير من المتابعين إلى ما سيجرى بالجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك بعدما تقدم 69 نائب بطلبات إحاطة ضد وزير التربية والتعليم، فيما يتعلق نقص في عدد المدارس وارتفاع المصاريف.

وجرى تقديم طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الأمور سابقة الذكر.

وتضم طلبات الإحاطة والأسئلة والطلبات مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

أعضاء النواب مقدمي طلبات الإحاطة

أ -طلبات إحاطة مقدمة من : 1- السيدة العضو منى عبد العاطي

2- السيدة العضو ياسمين أبو طالب

3- السيد العضو أشرف حاتم

4- السيد العضو محمد سليمان

5- السيد العضو محمد الحسيني

6- السيد العضو أيمن أبو العلا

7- السيد العضو إيهاب الطماوي

8- السيد العضو محمد تيسير مطر

9- السيد العضو ضياء الدين داود

10- السيد العضو أحمد خليل خير الله

11- السيدة العضو ايلاريا سمير حارص

12- السيد العضو أشرف المقرحي

13- السيدة العضو سحر البزار

14- السيد العضو محمد بدراوي

15- السيدة العضو ني نتر أوزورويس

16- السيد العضوحسام المندوه الحسيني

17- السيد العضو محمود قاسم

18- السيد العضو محمد العماري

19- السيد العضو طلعت عبد القوي

20- السيد العضو محمد عبد الرحمن راضي

21- السيدة العضو ألفت المزلاوي

22- السيدة العضو سلوى أبو الوفا

23- السيد العضو فريدي البياضي

24- السيد العضو نشأت فؤاد عباس

25- السيد العضو محمد نشأت العمدة

26- السيد العضو هاني خضر

27- السيد العضو بلال النحال

28- السيد العضو فؤاد أباظة

29- السيد العضو أيمن محسب

30- السيدة العضو نسرين صلاح عمر

31- السيدة العضو آمال عبد الحميد

32- السيد العضو محمد الصمودي

33- السيد العضو محمود البرعي

34- السيد العضو خالد الحداد

35- السيدة العضو أمل زكريا قطب

36- السيد العضو علي بدر

37- السيدة العضو عفاف زهران

38- السيد العضو مجدي سيف

39- السيد العضو عيد حماد

40- السيد العضو زكريا حسان

41- السيدة العضو سناء السعيد

42- السيد العضو مجدي الأمير

43- السيد العضو كمال أبو جليل

44- السيد العضو نبيل عسكر

45- السيد العضو لطفي شحاتة

46- السيدة العضو نشوى رائف

47- السيد العضو أحمد حمدي خطاب

48- السيد العضو محمد نجيب خالد نور الدين

49- السيد العضو عصام العمدة

50- السيد العضو أحمد العرجاوي

51- السيد العضو إيهاب عبد العظيم

52- السيد العضو علاء خير الله

53- السيد العضو حسن عبد الوهاب محمد

54- السيد العضو حسن المير

55- السيد العضو أحمد الشريف

56- السيدة العضو صفاء جابر

57- السيدة العضو سارة النحاس

58- السيد العضو سعودي عبد الرحمن

59- السيد العضو إبراهيم أبو شعيرة

60- السيد العضو العربي فؤاد

61- السيدة العضو أمل سلامة

62- السيد العضو ياسر منير عبد الجواد

63- السيد العضو سيد سلطان

64- السيدة العضو نرمين فتحي بدراوي

65- السيد العضو أحمد الحديدي

66- السيد العضو علي الدسوقي

67- السيد العضو عادل النجار

68- السيد العضو باسم حجازي

69- السيد العضو أحمد حته

ب -أسئلة مقدمة من : 1- السيدة العضو إحسان شوقي

2- السيد العضو عاطف المغاوري

3- السيدة العضو سحر العشري

4- السيدة العضو دعاء عريبي

5- السيدة العضو أميرة أبو شقة

6- السيد العضو درويش مرعي

7- السيدة العضو إيفيلين متى

جـ -طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

1. السيدة العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.

2. السيدة العضو أمل زكرياقطب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

3. السيد العضوعمرو درويشوعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

-طلبات إحاطة مقدمة من:

أ‌. السيدة العضوسهير القاضي،عنعدم إدارج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي. ب. السيدة العضو سحر بشير، عن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار. جـ. السيد العضو عبد النعيم حامد، عن عدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة.

8-سؤالان مقدمان من:-

أ‌. السيد العضومحمد مصطفى السلاب، عن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي.

ب‌. السيدة العضوهدى عبد الستار، عن غياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.

رابعًا- استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.