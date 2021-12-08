النشرة المرورية| احذر من السير فى هذه الشوارع.. وإليك نصائح للقيادة الآمنة

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، أوضح صابر أن الإرشادات هى السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية، وعدم التوقف فى مناطق الشبورة ومناطق الأنوار، واستعمال الأضواء الغير مبهرة، وتهوية جيدة داخل السيارة، واستخدام أنوار الانتظار لتكون مرئية للغير مع مضاعفة مسافة الأمان، أما فى حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها فى أقصى يمين الطريق.

وأعلنت الإدارة عن توفير رقم للإغاثة المرورية فى فى حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة (۰۱۲۲۱۱۱۰۰۰۰)، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وأشار صابر إلى أن معدلات السير فى محافظات الجمهورية، تشهد كثافات مرتفعة تتجاوز ما بين 60 إلى 65%، على عدد من المحاور والطرق.

وأوضح أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى منطقة خالد بن الوليد، عند الكورنيش، ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد التى شهدت أحجام فى شارع سعد زغلول، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

كما وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

وشدد على أن الحركة المرورية فى أسيوط مرضية تماما، عدا محور 23 يوليو المتجه لشارع يسرى راغب.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، أعلى مناطق المرج ومناطق المنيب والكنيسة، والأوتوستراد والطريق الزراعى".

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بمنطقة شارع الجامعة، لذا يفضل سلوك شارع السودان، إضافة إلى وجود أحجام بمطلع كوبرى أكتوبر عن منطقة مسرح البالون.

ونبه صابر بأن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، واستخدام كبارى "عباس والجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

أما الحركة المرورية فى القاهرة، فنوه صابر إلى وجود بعض الكثافات بمنطقة الملك الصالح، القادم من مجرى العيون، داعيا إلى سلوك كوبرى فم الخليج ثم مناطق القصر العينى.