حياة كريمة والإيفرجرين على مسرح سيد درويش بالجيزة «فيديو»

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جدة - نرمين السيد - شارك فى الاحتفال الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، وآية عمر القمارى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة عدد كبير من الأطفال من قرى مبادرة حياة كريمة وخصوصا الأطفال ذوى الهمم.
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وتنوعت الفقرات ما بين فقرة يقدمها أحد الشباب الموهوبين من قرى حياة كريمة وذلك فى إطار اكتشاف المواهب الشابة ومنحهم المساحة والفرصة للإبداع والتميز.
وتضمن الاحتفال أيضا توزيع هدايا رمزية للأطفال بالإضافة إلى عرض مسرحى مميز (سوبر كركور ورسالة إلى كل المصريين) كما تضمنت المسرحية ڤيديوهات تعريفية لتوسيع مدارك الأطفال حول كل مشروعات "بنبان، حياة كريمة، المشروعات الزراعية، ما حدث بشأن الإيڤرجرين وكيف تم التعامل معها".
المسرحية من إخراج الدكتورة وحيد أسامة، وتأليف شادن عصام الدين، وشارك بالحضور محمود مخيمر، مدير مسرح سيد درويش، ونهلة السيد مسؤول اللجنة الثقافية بمؤسسة حياة كريمة، ومحمد عدوى رئيس قطاع الفعاليات بالمؤسسة.
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