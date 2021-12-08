محافظ السويس يوجه بعمل دراسة لتطوير البريد تيسيرًا على المواطنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء الذى عُقد اليوم الأربعاء، بحضور محمد فاضل مدير عام منطقة بريد السويس، لبحث تعزيز التعاون بين الهيئة القومية للبريد والمحافظة لتقديم خدمات بريدية متميزة لأبناء المحافظة.

وأكد صقر استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات والإجراءات لإنشاء مكاتب ومنافذ بربدية متكاملة على مستوى الأحياء لتغطية المناطق السكنية الجديدة وقرى القطاع الريفى، وبقية الأحياء لوصول الخدمات البريدية إلى كل المواطنين.

من جهته، قال رئيس مناطق بريد شرق الدلتا إن خطة التطوير الشاملة التى ينفذها البريد المصرى لتطوير مختلف القطاعات تهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمى والتكنولوجيا من خلال تطوير مكاتب البريد وتزويدها بأحدث الأنظمة لتقديم الخدمات البريدية المتنوعة المتمثلة فى الشهر العقارى والمرور والأحوال المدنية وبعض الخدمات الأخرى.

وعلى صعيد آخر، بحث المحافظ مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ، عددًا من الموضوعات التى تمس المواطنين بمختلف المجالات والخدمات منها المصالحات طبقًا لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين بجميع الأحياء لسرعة التصالح.

ووجه إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية بمنطقة حوض الدرس وعمل إشارات ولافتات مرورية لخدمة المواطنين، مكلفًا حى السويس بالإنارة العامة لكوبرى حوض الدرس المؤدى للمنطقة، كما تم التأكيد على الاهتمام بمنطقة مدافن قرية شندورة بحى الجناين.