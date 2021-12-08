شكرى يؤكد حرص مصر على المشاركة الفعالة فى كافة أنشطة منظمة التعاون الإسلامى

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جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه، حيث قام بتقديم التهنئة للأمين العام على توليه مهام منصبه، مُؤكدًا على دعم مصر له من أجل الارتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتطوير أدائها بما يحقق أهدافها المرجوة، لما يخدم مصالح شعوب وبلدان أعضاء المنظمة.
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية تطرق إلى المساهمات المصرية فى دعم عمل المنظمة، ومنها استضافة مصر للمقر الدائم "لمنظمة تنمية المرأة" ومساهمتها فى اخراج "إعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامى لحقوق الإنسان" الذى تم اعتماده مؤخراً.
وأضاف المُتحدث الرسمى أن اللقاء تناول أبرز المستجدات الإقليمية والأزمات التى تشهدها العديد من الدول، حيث أكد الوزير شكرى فى هذا الصدد على أهمية استمرار التعاون والتواصل بين منظمة التعاون الإسلامى والأزهر الشريف لمواجهة مثل هذه التحديات التى تستلزم تضافر الجهود من أجل تعزيز أمن واستقرار العالم الإسلامى.
ومن جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى عن تقديره لدور مصر المؤثر فى التعامل مع مختلف الأزمات التى تشهدها المنطقة، ودعمه للدور الهام الذى تضطلع به فى إطار المنظمة بما يسهم فى دفع جهود تعزيز مبادئ التضامن الإسلامى فى مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الازدهار والتقدم.
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