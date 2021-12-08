الأرصاد الجوية: تحسن ملحوظ فى حالة الطقس خلال الساعات القادمة

قال محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد خلال ساعات الليل القادمة تحسنا ملحوظا فى حالة الطقس، وانتهاء حالة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد، حيث ستهدأ الرياح مصحوبة بوضوح الرؤية خلال ساعات الليل القادمة بالإضافة إلى أنه سوف تهدأ الأمواج التى ارتفعت فى الساعات الماضية نحو 5 أمتار فى محيط مسطح البحر المتوسط.



وأكد شاهين - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم - أنه اعتبارا من فجر غد الخميس ستبدأ الشبورة المائية فى الظهور على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات الزراعية، ومع بداية ساعات النهار سوف تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ليسود البلاد الطقس المستقر خلال الأيام القادمة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وأضاف أن حالة الجو خلال الأيام القادمة سوف تشهد استقرارا لا يجعل هناك حاجة إلى تعطل المدارس والجامعات.



كانت حالة الطقس خلال الساعات الماضية قد شهدت عدم استقرار بسبب نشاط الرياح المثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية فى بعض المناطق، الأمر الذى أدى إلى تعطل المدارس فى بعض المحافظات.