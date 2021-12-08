وزير التنمية المحلية: نهتم بتنمية قدرات العاملين بالمحليات وبناء صف قيادي ثاني

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن تنفيذ الخطة التدريبية لمركز بسقارة للعام التدريبى 2021 / 2022 ، يسير وفقاً لما هو مخطط حيث سيتم هذا العام عقد حوالى 122 دورة يستفيد منها حوالى 5801 متدرب من كافة المحافظات وتنفذ في 157 أسبوعا تدريبيا فى 11 شهراً، مضيفاً أن مركز سقارة للتدريب أصبح له دور واضح ومميز خلال السنوات الأخيرة لإعداد الكوارد المحلية وتدريبهم وتأهليهم ، وأصبح منارة للتدريب المحلى في المحافظات المصرية .

وأشار شعراوى في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إلى متابعته المستمرة للتعاون الجاري بين الوزارة و الأكاديمية الوطنية للتدريب وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين لتطوير وإعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة في كافة النواحي المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية .