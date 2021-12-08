رغم سوء الأحوال الجوية.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية

تسير مصرللطيران اليوم الأربعاء، ٦٩ رحلة جوية بمعدل ٤٢ رحلة دولية إلى كل من بغداد، الكويت، أكرا، لاجوس، تونس، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، دبي، روما، أثينا، موسكو، جوبا، بيروت، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، واشنطن، و٢٣ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٦٩٤٤ راكبا . وأقلعت حتى الآن ٣٦ رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة والمطارات المصرية

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