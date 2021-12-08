الأوقاف تطلق صفحتين جديدتين على ”فيس بوك” لنشر الفكر الوسطي المستنير

أطلقت وزارة الأوقاف صفحتين جديدتين على فيس بوك، وذلك في إطار رسالتها لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وإدراكها لأهمية تنوع وسائلها الدعوية ، وهما:
أولًا: صفحة مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف
https://fb.me/Islamic.Culture.Centers
ثانيًا: صفحة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف
https://fb.me/Portfolio.Preparation.Centers.MinistryOfAwkaf
ووصل إجمالي الصفحات والمواقع التابعة لوزارة الأوقاف إلى ثلاثين صفحة وموقعًا وقناة وتطبيقًا بهدف التواصل مع الجمهور ، والنشر الدعوي ، والتثقيف الإلكتروني
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