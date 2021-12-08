«الزراعة» تنظم برنامجا تدريبيا حول أمراض تصيب القمح والشعير

ينظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بالتنسيق مع قطاع الإنتاج بالوزارة، تحت عنوان "أهم الأمراض التى تصيب محصولى القمح والشعير والطرق المثلى للمكافحة"، وذلك بقاعة قطاع الإنتاج، خلال الفترة من ١٣ إلى ١٧ ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتوسع في نشر الممارسات الزراعية الجيدة، والتوعية بالأمراض التي تصيب المحاصيل وطرق مكافحتها.

وأوضح خليل، أن البرنامج يتناول عددا من الموضوعات على رأسها: اهم امراض الاصداء التى تصيب محصول القمح تحت الظروف المصرية والطرق المثلى للمكافحة، واهم امراض التفحمات التى تصيب محصول القمح تحت الظروف المصرية والطرق المثلى للمكافحة، والبياض الدقيقى والجينات المسئولة عن المقاومة فى طور نبات القمح البالغ تحت الظروف المصرية، واهم الامراض التى تصيب محصول الشعير والطرق الامنة للمكافحة، واهم طرق التربية لانتاج اصناف القمح المقاومة للامراض.

وأشار مدير المعهد أن البرنامج يستهدف تدريب الاخصائيين الزراعيين بقطاع الانتاج المتواجدين في نواحي الجمهورية المختلفة للوقوف علئ كيفيه التشخيص السريع لاهم الأمراض النباتيه المختلفة وطرق الوقايه والعلاج منها.