" حياة كريمة تنظم احتفالية للأطفال علي مسرح سيد درويش لاكتشاف المواهب

قامت مؤسسة حياة كريمة أمس بتنظيم احتفال للأطفال على مسرح سيد درويش بمحافظة الجيزة بحضور، دكتورة هند عبد الحليم - نائب محافظ الجيزة، وآية عمر القماري - رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة عدد كبير من الأطفال من قرى مبادرة حياة كريمة وخصوصا الأطفال ذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع أكاديمية الفنون ومسرح سيد درويش".

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن الثقافة والفنون جزء من التنمية، والتنمية حق من حقوق الانسان، مشيرة إلى أن احتفالية أمس تنوعت خلالها الفقرات ما بين فقرة يقدمها أحد الشباب الموهوبين من قرى حياة كريمة وذلك في إطار اكتشاف المواهب الشابة ومنحهم المساحة والفرصة للإبداع والتميز.

وتضمن الإحتفال أيضا توزيع هدايا رمزية للأطفال بالإضافة الى عرض مسرحي مميز ( سوبر كركور ورسالة الى كل المصريين )،و تضمنت المسرحية ڤيديوهات تعريفية لتوسيع مدارك الأطفال حول كل مشروع بنبان، حياة كريمة، المشروعات الزراعية، ما حدث بشأن الإيڤرجرين وكيف تم التعامل معها، والمسرحية اخراج د وحيد اسامة، وتأليف شادن عصام الدين، وشارك بالحضور محمود مخيمر مدير مسرح سيد درويش، ونهلة السيد مسؤول اللجنة الثقافية بمؤسسة حياة كريمة، و محمد عدوي رئيس قطاع الفعاليات بالمؤسسة.