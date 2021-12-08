/665062/تبطين-ترعة-الكفر-الجديد-وتغطيه-4-ترع-أخرى-بالرحمانية-بتكلفة-قاربت-30-مليون-جنيه

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على أن مشروع تبطين الترع والمصارف من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة والذي يستهدف تطوير منظومة الرى وتقليل الفاقد من المياه وضمان وصول المياه الي المناطق المحرومة فى نهايات الترع دون عوائق ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة محاسب عادل عباسي بمتابعة أعمال تبطين ترعة الكفر الجديد بطول 7 كيلو متر وتكلفة إجمالية بلغت 27 مليون جنيه. تبطين ترعة الكفر الجديد وتغطيه 4 ترع أخرى بالرحمانية بتكلفة قاربت 30 مليون جنيه وفى إطار خطة المحافظة لتغطية الترع والمصارف للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بمتابعة أعمال تغطيه 4 ترع بنطاق المركز بتكلفة إجمالية 2 مليون و896 الف جنيه تشمل أعمال تغطية ترعة العمارة بالانشا قرية سمخراط الرحمانية بطول 250 متر وتكلفة مليون جنية. كما تم متابعة استكمال أعمال تغطية مصرف صرف ظريف بقرية سمخراط بطول 100متر وتكلفة 500 ألف جنيه. بالإضافة إلى متابعة تغطية ترعة الساحل بقرية المجد بالرحمانية بطول 200متر وتكلفة 869 ألف جنيه، وتغطية ترعة النظام بقرية البكوات الرحمانية، وبطول 100متر وتكلفة 460 ألف جنيه.

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