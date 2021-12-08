/665057/ميدو-يؤكد-تأجيل-موعد-مباراة-السوبر-الأفريقي-بين-الأهلي-والرجاء

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول لقاء الأهلي أمام الرجاء المغربي بالسوبر الأفريقي التي من المفترض أن تقام يوم 22 من الشهر الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب ميدو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا جماعه كاف ايه اللي بيرفض تأجيل ماتش السوبر!! المغرب فيها غلق جوي تام حتى يوم ١٥-١٢ لو الغلق ده تم كده والقرار هيكون بعد ٤ ايام بعثة فريق الرجاء مش هتقدر تغادر كازا بقرار حكومي سيادي ازاي بقا هيلعبوا الماتش؟".

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تولي رئاسة بعثة القلعة الحمراء خلال السفر إلى قطر، لخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي في 22 ديسمبر الجاري في قطر،في تمام السادسة مساء.

وكان نادي الرجاء المغربي أرسل خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطلب فيه تأجيل اللقاء بسبب مشاركة بعض لاعبي الفريق في بطولة كأس العرب مع منتخب المغرب.

رسمياً تأجيل مبارتي الأهلي أمام فيوتشر وبيراميدز.. تعرف على الموعد الجديد

أعلنت رابطة الأندية الأندية المحترفة، عن الموعد الجديد لمبارتي الأهلي أمام فيونشر وبيراميدز بالاسبوع السابع والثامن من الدوري المصري الممتاز.

وستكون مباراة فيوتشر أمام الأهلي، يوم السبت 26 ديسمبر، في الثامنة مساءً على ملعب السلام، بينما الأهلي ضد بيراميدز، ستلعب يوم الخميس 30 ديسمبر، على نفس الملعب في الثامنة مساءاً ايضاً.

سبب التأجيل

وجاء ذلك التأجيل بسبب مباراة السوبر الأفريقي للنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي والتي ستقام يوم 22 ديسمبر.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي مع فيوتشر يوم 21 ومع بيراميدز يوم 25، قبل أن يتم تعديل الموعد من جانب رابطة الأندية.

عبد الحفيظ: الأهلي يواجه الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري في السوبر الإفريقي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي يواجه الرجاء المغربي يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر على كأس السوبر الإفريقي.

وأكد مدير الكرة أن الأهلي تلقى إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالموعد الجديد لمباراة السوبر، التي بدأ الفريق الاستعداد لها اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة السوبر بصفته بطل إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي المتوج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.