بالفيديو..النائبة ميرفت عازر من زيارة وفد إسكان النواب لمطروح: حل إشكاليات ملف المياه والصرف ضرورة

/665061/بالفيديوالنائبة-ميرفت-عازر-من-زيارة-وفد-إسكان-النواب-لمطروح-حل-إشكاليات-ملف-المياه-والصرف-ضرورة

طالبت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اثناء لقاء وفد اللجنة بمحافظ مطروح، بضرورة حل إشكاليات ملف المياه والصرف الصحي، بالمشروعات المزمع إنهائها حتي تصل الخدمة للمواطن.

كما طالبت عضو مجلس النواب، بإعادة تخطيط توزيع الخدمات للمجتمعات العمرانية الحديثة وتجميعها فى منطقة حتي تصل للمواطن، مؤكدة انها ستساهم فى حل اشكاليات الصرف وملف المياه.

جاء هذا خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمحافظة مرسى مطروح، منذ قليل، وذلك فى زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية والانجازات على الأرض، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات المعالجة، ومشروعات والإسكان الاجتماعى.

يشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.