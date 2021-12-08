/665063/جلسة-محاسبة-الوزير-طوارئ-فى-السلطة-التشريعية-البرلمان-يسأل-شوقي-عن-أوضاع-المعلمين-وتكدس-الفصول

يترقب الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن البرلماني، الجلسة العامة، التى من المقرر أن تنعقد الثلاثاء، لمواجهة العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور شوقي، بشأن عدد من الملفات التى يأتي على رأسها تكدس الفصول فى المدارس، وأزمة التعاقد مع المعلمين.

دوت الخليج

البرلمان يناقش ملفات التعليم الثلاثاء

ومن المحاور الهامة التى ركزت عليها طلبات الإحاطة، ما جاء بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وارتفاع مصاريف المدارس.

ملفات طلبات الإحاطة

ووفقًا للطبات المقدمة من النواب، فإنه من المقرر أيضًا أن يتم التركيز على سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وأيضًا حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.

ومن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ما جاء بشأن طلبات إحاطة وسؤالان عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

ومن ضمن طلبات الإحاطة المقدمة من نواب فى هذا الشأن هم:-

1- السيد العضو ناصر عطية

2- السيدة العضو هالة أبو السعد

3- السيد العضو السيد رحمو

4- السيد العضو محمد جبريل

5- السيد العضو يونس عبد الرازق

6- السيدة العضو سحر القاضي

7- السيد العضو أحمد الشناوي

8- السيد العضو أبو العباس التركي

9- السيد العضو إبراهيم خليفة أبودوح

10- السيد العضو سامي نصر الله

11- السيد العضو طارق الطويل