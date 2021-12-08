/665065/8-مخاطر-صحية-ونفسية-واجتماعية-لزواج-القاصرات-مشروع-قانون

زواج القاصرات يتسبب في سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية علي حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاما، وفي هذا الإطار تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، بأول مشروع قانون يجرم الزواج المبكر للأطفال، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال.

دوت الخليج

مشروع قانون يجرم الزواج المبكر

وأكدت عبدالحليم، أن فكرة مشروع القانون، جاءت انطلاقًا من توجيه الرئيس، مشيرة إلى أنه يعمل على محاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات، لاسيما وأن نص الدستور فى المادة (80) منه على أن "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

أشارت النائبة إيناس عبدالحليم، إلى أن مشروع القانون يجرم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، موضحة:” تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى." وتابعت:” هذا يعني أن الدستور جرم زواج القاصرات لمخالفته للدستور المصرى، حيث نصت المادة 80 من الدستور المصرى على أنه «يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره....»، ومخالف أيضاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه «يقصد بالطفل فى مجال الرعاية والمنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة». واستكملت:” بمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالزواج نجد أن القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نص على أن «ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية». أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.

أشارت عبدالحليم، إلى أن زواج الأطفال فى سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التى لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاما سنويا.

مخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال

1- لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج. 2- حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود. 3- لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية. 4- حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث. 5- عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر. 6- حال الخلاف لايحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع. 7- عدم تمكن المولود من الحصول على حقه فى الميراث. 8- لن يتمكن المولود من حقوقه التعليمية والصحية.