/665066/آمال-رزق-الله-مصر-نجحت-فى-إدراج-الجامعات-المصرية-في-التصنيفات-العالمية

قالت النائبة آمال رزق الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن التعليم الجامعى فى مصر مر بالعديد من التحديات والمحن، لاسيما مع تفشى جائحة كورونا، لكنه برغم ذلك نجحت مصر فى إدراج أكبر عدد من الجامعات المصرية في أكبر عدد من التصنيفات العالمية، مشيدة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه دعما كبيرا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الماضية، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.

النائبة آمال رزق الله تشيد بدور الدولة فى توفير المنح التعليمية فى الجامعات العالمية وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال بيان صادر اليوم، تعقيبا على استعراض جهود الدولة فى ملف تطوير الجامعات، خلال فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، أنه يظل التعليم الإلكترونى والثورة التى حدثت فى مجال تطوير الجامعات، هى التحدى الأكبر أمام التعليم العالى، خاصة بعد أن أرسى التعليم الالكتروني مستقبل واعد لمنظومة التعليم الجامعى، مثلما ظهرت الحاجة الى التعليم عن بعد وقت تفشى الجائحة العالمية، لتكشف أهمية تطوير المنظومة الالكترونية لأنها ستكون أداة عبقرية فى يد الجامعات المصرية خلال السنوات المقبلة. وأشادت بدور الدولة فى توفير المنح التعليمية فى الجامعات العالمية، حيث توفر مصر 100 فرصة تعليم مجانية في الجامعات العالمية، مؤكدة أنها خطوة هامة لدعم الطلاب فى اكتساب خبرات تعليمية جديدة فى مختلف المجالات الدراسية.

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