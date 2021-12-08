/665067/بغداد-بونجاح-محمد-الشناوي-لم-يتعمد-إصابتي-خلال-مباراة-مصر-والجزائر

تحدث بغداد بونجاح نجم المنتخب الجزائري، عن إصابته خلال مواجهة مصر والجزائر بالأمس التي أنتهت بالتعادل 1/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال بونجاح في تصريحات تليفزيونية: "محمد الشناوي لم يتعمد إصابتي خلال المباراة، وما حدث أمر طبيعي في كرة القدم والتدخل كان بغرض الدفاع عن مرماه".

وأكمل: "خضعت لبعض الفحوصات الفورية عقب الإصابة واٌسابق الوقت بكي ألحق بلقاء المغرب المنتظر، وأستكمال باقي مباريات البطولة مع الفريق".

ولم يستطيع بونجاح أن يستكمل المباراة أمس وخرج بين الشوطين، لإصابته في كرة مشتركه مع محمد الشناوي.

وتأهل منتخب مصر على رأس المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعدما تفوق على الجزائر بقانون اللعب النظيف، الذي منح للفراعنة الصدارة، بعد التعادل في النقاط والأهداف.

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وتفتتح منافسات دور الثمانية من كأس العرب يوم الجمعة القادمة بمبارتي، تونس أمام عمان في تمام الساعة الخامسة، وقطر تواجه الإمارات الساعة 9 مساءاً.

وفي اليوم التالي الموافق السبت يلعب منتخب مصر أمام الأردن في مواجهة قوية الساعة 5، ويتقابل الجزائر مع المغرب في ديربي شمال أفريقيا في التاسعة مساءاً.

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صعد منتخب مصر لدور الثمانية لبطولة كأس العرب، وذلك بعد التعادل أمام الجزائر بهدف لكل فريق، في نهاية مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

وتلعب مصر أمام الأردن ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب.

وتقام مباراة مصر والأردن السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام المباراة على ملعب استاد الجنوب، بينما تلعب الجزائر أمام المغرب في نفس اليوم في تمام التاسعة مساء.

وتقام بماراة الجزائر والمغرب على ملعب ستاد الثمامة.

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أنتهت مباراة مباراة مصر أمام الجزائر بالتعادل الإيجابي 1/1 بتقدم الأخير بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

وظهر منتخب مصر بشكل مميز في أول دقائق اللقاء، حتى بادله الجزائر بعض الهجمات، وتمكن محمد أمين توغاي الهدف الأول للأخضر الجزائري، مع مطلع الدقيقة 19 بعد خطأ من أحمد فتوح لاعب منتخب مصر، لتغالط محمد الشناوي حارس منتخب مصر.