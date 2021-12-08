/665068/التصالح-على-مخالفات-البناء-وسد-عجز-المعلمين-20-طلب-مناقشة-عامة-بالبرلمان

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بـ 20 طلب مناقشة العامة، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حول سياسة الحكومة تجاه عدد من الملفات والتى يأتي على رأسها التصالح على مخالفات البناء، وأيضًا سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس.

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طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب

كما تقدم عدد من النواب بطلبات مناقشة عامة إلى مجلس النواب، والتى تتصل بملفات هامة منها الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول، وأيضًا حل مشاكل أصحاب المعاش المبكر.

طلبات المناقشة العامة

ونشير فى السطور التالية أبرز طلبات المناقشة العامة المقدمة النواب

1. السيدة العضو رحاب الغول وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس في جميع أنحاء الجمهورية.

2. السيد العضو محمد الكوميوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن حصر أملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة إلكترونية رقمية. 3. السيدة العضو سحر العشري وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائي وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج.

4. السيد العضو محمد الكوميوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المدارس اليابانية في جميع المحافظات.

5. السيد العضو طلعت عبد القويوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة النمو السكاني المتزايد.

6. السيد العضو علاء عصاموعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأنإحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

7. السيد العضو أحمد رمزيوأكثر من عشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول.

8. السيد العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين. 9. السيد العضو مجدي ملكوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات لزيادة الحاصلات الزراعية الاستراتيجية. 10. السيد العضو عمرو درويشوعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل أصحاب المعاش المبكر بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.