الأرصاد تكشف مفاجآت عن طقس الساعة المقبلة.. وسرعة الرياح تصل لحد العاصفة

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مؤكدة أن الرياح المحملة بالرمال تتجه إلى مدن القناة والسواحل الشرقية وشمال سيناء، مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق.





كما تستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. وأوضحت الهيئة فى بيان لها، استمرار تأثر البلاد بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء الشمالية، حيث سجلت محطة أرصاد القاهرة عاصفة ترابية وانخفضت الرؤية الأفقية إلى 1000 متر وعلى الإسكندرية إلى 800 متر وعلى بورسعيد إلى 2000 متر. كما تستمر الأجواء المغبرة على المناطق الشرقية وسيناء وشمال الصعيد، فيما أشارت الهيئة إلى أنه سيتم التنويه مع التحسن فى الرؤية الأفقية تبعا للمحطات الأرصاد الجوية. وحسب رصد الهيئة وصلت سرعة الرياح إلى 27 كم فى الساعة، وتزيد هباتها بكثير، لتعمل على إثارة الرمال والأتربة على غرب البلاد والدلتا والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وسيناء تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

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