وكيل صحة الشرقية يقود حملة لمتابعة أماكن حفظ وتعبئة أغذية المدارس بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة لمتابعة أماكن حفظ وتعبئة التغذية المدرسية بمركز ومدينة بلبيس، يرافقه مراقبى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشى الأغذية بالإدارة الصحية ببلبيس، حيث تم المرور على أماكن التعبئة، وتخزين المنتجات الغذائية، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بأماكن التخزين، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.





كما تم المرور على المخزن الرئيسى والذى يتم من خلاله توزيع التغذية المدرسية على المدارس المختلفة بمحافظة القاهرة، وتفقد وكيل الوزارة عنبر التخزين وتم التأكد من توافر الاشتراطات الصحية به، والتأكد من التوزيع اليومى للتغذية لجميع المدارس وعدم تخزينها داخل المدارس. كما وجه مفتشى الأغذية بسحب العينات الدورية للتغذية المدرسية من جميع التشغيلات، والمتابعة المستمرة والمكثفة للتأكد من مراعاة الاشتراطات الصحية السليمة فى نقل وتوزيع التغذية المدرسية لمحافظة الشرقية، والتى سيتم توريدها خلال الأيام القادمة، لضمان وصولها لأبنائنا الطلاب بالمدارس بطريقة سليمة وآمنة صحيًا.

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