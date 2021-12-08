بالتعاون مع وزارة والرياضة.. مرصد الأزهر يستقبل رؤساء اتحادات طلاب المعاهد

جدة - نرمين السيد - استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، رؤساء اتحادات طلاب المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى بهدف توعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثُّها الجماعات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك استنادًا إلى التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة والمرصد لتنفيذ برنامج «نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب».





وتحت عنوان "أسباب انضمام الشباب للتنظيمات المتطرفة"، تناول الدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر، مخاطر الأمية الدينية وعدم قدرة المنتمين للتنظيمات المتطرفة على قراءة النص الدينى والتراثى فى سياقه الكلى. كما أكد "شعبان" أن أفراد هذه التنظيمات لم تصبر على تلقى العلم ولم تجلس إلى المدارس العلمية الأصيلة مثل الأزهر، ومن ثم لم تستطع حماية عقولها من الميل والانحراف والفهم المغلوط لنصوص الكتاب والسنة. كما حاضر الدكتور طاهر نصر، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن أهمية ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، والاجتماعية فى مكافحة الفكر المتطرف وتحصين الشباب منه، مثمنًا الدور المهم الذى تقوم به الدولة المصرية والأزهر الشريف والكنيسة فى حماية الشباب من براثن الأفكار المنحرفة. تجدر الإشارة إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف سبق له تنظيم عدد من الفعاليات ضمن مبادرات مشتركة مع بعض الجهات المحلية والدولية فى إطار سعيه الدائم إلى تنسيق الجهود مع كافة الجهات الفاعلة والمتواصلة مع الشباب والمؤثرة فى المجتمع، حيث يسعى المرصد من خلال هذه الفعاليات إلى مخاطبة عقول الشباب، لتشكيل حائط صد أمام تلك الأفكار المتطرفة عبر عرض رؤية الإسلام الصحيحة لكافة الموضوعات التى تتخذها التنظيمات الإرهابية حجة لتنفيذ عملياتها الإجرامية وسفك دماء الأبرياء.

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