38كم فى الساعة.. الرياح الشديدة تتسبب فى سقوط مبانى فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تسببت الرياح الشديدة التى تعصف بمحافظة الإسكندرية، بسبب الطقس السيئ والأمطار المتوسطة وهبوب الرياح العاتية التى وصلت سرعتها إلى 38 كيلو فى الساعة، فى انهيار سور فيلا بمنطقة كفر عبده، دون وقوع إصابات بالإضافة تلف سيارة كانت متوقفة بجوار الفيلا.





وشهدت منطقة السكة الجديدة الكائنة فى حى الجمرك، تساقط أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان نتيجة للرياح الشديدة، وتوجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار بصحبة مسؤولى الحى. وكانت محافظة الإسكندرية قد تعرضت، اليوم الأربعاء، لأمطار متوسطة ورياح شديدة، ومن المتوقع انحسار الموجة السيئة صباح غدا الخميس. وأعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، عن تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، فى جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظا على أمن وسلامة الطلاب.

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