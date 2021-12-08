نشرة دوت الخليج| أزمة محمد الشناوى وموعد تحسن الطقس وجداول راعبة ابتدائى

جدة - نرمين السيد - شهدت مصر على مدار اليوم الأربعاء العديد من الأحداث، أبرزها الطقس السيئ، وجداول امتحانات الصف الرابع الابتدائى، ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو".





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