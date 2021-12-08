بالتعاون مع هواوى.. الصحة تستقدم 300 جهاز تابلت من أجل هذه المهمة

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة الصحة والسكان بروتوكول تعاون مع شركة "هواوى" الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدعم الوزارة بعدد 300 جهاز "تابلت" ضمن حملة "معا نطمئن سجل الآن"، والتى انطلقت فى شهر سبتمبر، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





وقع البروتوكول كل من اللواء وائل الساعى مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، ومدير عام الشراكات الاستراتيجية وشئون الاتصالات بشركة هواوى"ما بن"، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان، بحضور المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة، وهالة عرندة نائب الرئيس التنفيذى للعلاقات الحكومية بـ"هواوى" مصر، والمهندس محمد سعد نائب الرئيس التنفيذى لقطاع خدمات الاتصالات بالشركة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك التعاون كان له دور كبير فى تسهيل عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الفرق المتنقلة والأتوبيسات التى تجوب المحافظات ضمن حملة "معا نطمئن سجل الآن"، والتى دشنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى شهر سبتمبر الماضى، لتشجيع المواطنين على تلقى لقاح فيروس كورونا ضمن خطة الدولة للتصدى للجائحة.

وأشار "عبدالغفار" إلى استمرار عمل حملة "معا نطمئن سجل الآن" من خلال مراكز تسجيل وتطعيم المواطنين المتمركزة داخل محطات "مترو الأنفاق"، وبعض الأسواق التجارية "المولات"، حيث ساعدت أجهزة "التابلت" الفرق القائمة على مراكز تلقى اللقاح من الفرق الطبية ومدخلى البيانات، فى القيام بمهام عملهم، وذلك فى إطار حرص وزراة الصحة والسكان على التيسير على المواطنين لتلقى اللقاح.

وتابع "عبدالغفار" أن ذلك يعد ثان تعاون مع شركة "هواوى" الصينية خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، حيث دعمت الشركة مصر العام الماضى بعدد 8 وحدات اتصال صوتى ومرئى طرفية بالإضافة إلى وحدة أخرى مركزية، ومنصة دعم لتشغيل تلك الأجهزة، وذلك بقيمة 338 ألف دولار.

ومن جانبه أعرب مدير عام الشراكات الاستراتيجية وشئون الاتصالات بشركة هواوى "ما بن"، عن سعادته بالتعاون مع مصر خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة ومتطلعا لمزيد من التعاون فى العديد من المجالات خلال الفترة القادمة.