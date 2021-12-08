غدًا.. سامح شكري يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي في القاهرة

يستقبل سامح شكري وزير الخارجية ، غدًا الخميس، يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب.

وتعقد جلسة مباحثات بين شكري ولابيد، غدًا، في مقر قصر التحرير.

من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية اليوم الأربعاء، الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، حيث قام بتقديم التهنئة للأمين العام على توليه مهام منصبه، مُؤكداً على دعم مصر له من أجل الارتقاء بآليات العمل داخل المنظمة وتطوير أدائها بما يحقق أهدافها المرجوة، لما يخدم مصالح شعوب وبلدان أعضاء المنظمة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية تطرق إلى المساهمات المصرية في دعم عمل المنظمة، ومنها استضافة مصر للمقر الدائم «لمنظمة تنمية المرأة» ومساهمتها في اخراج «إعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان» الذي تم اعتماده مؤخراً.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أبرز المستجدات الإقليمية والأزمات التي تشهدها العديد من الدول، حيث أكد الوزير شكري في هذا الصدد على أهمية استمرار التعاون والتواصل بين منظمة التعاون الإسلامي والأزهر الشريف لمواجهة مثل هذه التحديات التي تستلزم تضافر الجهود من أجل تعزيز أمن واستقرار العالم الإسلامي.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن تقديره لدور مصر المؤثر في التعامل مع مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعمه للدور الهام الذي تضطلع به في إطار المنظمة بما يسهم في دفع جهود تعزيز مبادئ التضامن الإسلامي في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الازدهار والتقدم.