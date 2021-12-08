وزير التنمية المحلية: استعدادات قصوى بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة عَلِي عدد من محافظات الجمهورية اليوم .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكد أن محافظات القاهرة الكبري وعدد آخر من محافظات الجمهورية تشهد حالة من الطقس غير المستقر مع وجود رياح متوسطة وشديدة محملة بالأتربة ، مشيراً إلي إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ نظراً لحالة الطقس الغير مستقر حيث تشهد محافظة مطروح أمطار خفيفة متقطعة على مدينة براني مع تكاثر السحب والغيوم على معظم قري ومدن المحافظة مصاحبة برياح شديدة باردة مشيراً إلى إنه قد سقط عمود في قرية الجفيرة وجارى اتخاذ اللازم.

ولفت التقرير أيضاً إلي بداية سقوط الأمطار الخفيفة على مدينة رشيد بمحافظة البحيرة دون تجمعات للمياه، وقامت الأجهزة التنفيذية علي وجه السرعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بنشر المعدات بالشوارع لمجابهة تجمعات مياه الأمطار حتي لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع .

وأشار التقرير إلي سقوط أمطار متوسطة على مدن مطوبس والرياض وبرج البرلس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ وانقطاع أسلاك الكهرباء بقرية حصة الغنيمى سيدى سالم وجارى الإصلاح ، لافتاً الى انه تم غلق مينائي بوغازى والدخيلة بمحافظة الاسكندرية وتم انتشار معدات شفط المياه بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى طبقاً لخطة الإنتشار المعدة لمواجهة موجة الطقس المتوقعة.

كما تعرضت محافظة الغربية لسقوط بعد أعمدة الانارة والاشجار في عدد من القري وجاري التعامل مع الموقف ، كما تعرضت محافظات دمياط والبحيرة والشرقية للرياح الشديدة والمحملة للأتربة والامطار الخفيفة.

وشدد شعراوي على كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما طالب بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية