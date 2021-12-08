عبدالعاطى يتفقد استراحات الري المصري والمركز الطبي بمدينة جينجا الأوغندية

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الأربعاء، في ثالث أيام زيارته لدولة أوغندا، استراحات الري المصري بمدينة جينجا ، والمركز الطبي المصرى والصيدلية الملحقة به في المدينة.

ورافق وزير الرى كل من هيلين أوودا وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، والسفير أشرف سويلم سفير مصر فى أوغندا، والمستشار محمد نزيه مستشار السفارة، وأعضاء بعثة الري المصري بأوغندا.

وأعلن عبد العاطى أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل وتجديد إستراحات الري المصري بمدينة جينجا ، وجار تأهيل وتجديد استراحات الرى المصرى بمدينة كمبالا ، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تمت من خلال التشغيل الذاتي بمعرفة بعثة الري المصري بأوغندا توفيراً للنفقات.

وتفقد عبد العاطى ووزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، المركز الطبي المصرى بمدينة جينجا "أفري ايجيبت" ، الذى يوفر الخدمات والاستشارات الطبية لمواطني مدينة جينجا والمقاطعات المحيطة ، كما تفقد الأقسام المختلفة الموجودة به والمزودة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية ، وكذلك الصيدلية التابعة للمركز الطبي.

وقال إنه تم تخصيص إحدى إستراحات الرى التي تم تأهيلها لتجهيز المركز الطبي المصرى بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأضاف الوزير أن هذا المركز الطبي يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية الإجتماعية في أفريقيا وخدمة المواطنين بالدول الأفريقية من خلال الخبرات المتميزة للأطباء المصريين العاملين بالمركز ، مشيراً إلى أن المركز هو أحد ثمار التعاون الممتد بين البلدين وإضافة هامة للمشروعات المشتركة بينهما.

ويقدم المركز الطبى العديد من الخدمات أبرزها قسم الأشعة التشخيصية ويضم جهاز أشعة مقطعية متعددة الشرائح وهو الجهاز الوحيد من نوعه في مقاطعة جينجا ، وجهاز قياس كثافة العظام (الديكسا سكان) وهو الأول من نوعه في دولة أوغندا ، وأجهزة الأشعة العادية والأشعة التلفزيونية والديجيتال ماموجرام ، بالإضافة لقسم أمراض القلب والذى يضم أحدث أجهزة رسم القلب والأشعة التليفزيونية على القلب وجهاز رسم القلب بالمجهود ، ووحدة صحة المرأة تحت إشراف إستشاريين مصريين للتوعية والكشف والتشخيص المبكر لأورام الثدي و حالات سرطان الرحم ومتابعة حالات الحمل ، وعيادة الباطنة تحت إشراف استشاريين مصريين لعلاج حالات السكر والضغط والأمراض المزمنة والأمراض المعدية كالملاريا وتقديم التوعية من الأمراض الوبائية ، ووجود إستشاري أطفال لتقديم التوعية والتطعيمات.