/665076/الشعب-الجمهوري-يعقد-مؤتمرا-شعبي-بأبنوب-في-أسيوط

جاء ذلك بحضور قيادات الحزب ممثلة في محمد فهمي صالح الأمين العام للحزب وعضو مجلس الشيوخ والنائب عصام العمدة عضو مجلس النواب وأعضاء هيئة المكتبة وجيهان محمد مدير إدارة الشؤون الاجتماعية وومثلي إدارة الزراعة وعبدالجواد شعلان أمانة الحزب في إبنوب وعدد كبير من المواطنين والشخصيات العامة ومواطني ابنوب وأعضاء حزب الشعب الجمهوري ونخبة من الصحفيين والاعلاميين والشيخ أحمد مصطفي مدير إدارة أوقاف إبنوب وومثل عن مطرانيةإبنوب .

بدأ المؤتمر بالترحيب بالضيوف والسلام الوطني يليه القرأن الكريم.

كما قدم المؤتمر الشاعر وليد حشمت رئيس نادي أدب أبنوب وفي نفس السياق وجه الشكر عبدالجواد شعلان امين الحزب في ابنوب لأعضاء المنصة من قيادات الحزب بالمحافظة وإلي الضيوف.

وقال النائب محمد فهمي صالح، بناء علي الدعوة الكريمة من برنامج حياة كريمة لرئيس الجمهورية مؤكدا ان هذا البرنامج دخل كل قرية من قري مصر من أنشأت وتطوير ومشاريع وتبطين ترع وصرف وصحة وخلافه .

الشعب الجمهوري يعقد مؤتمرا شعبي بأبنوب في أسيوط

وأضاف "فهمي" بالتعاون لما يحدث في برنامج حياة كريمة في مصر واصفا له بالإنجاز والإعجاز لما يحدث من مشروعات في قري مصر. وإن برنامج ينفذ في كافة القري علي أرض الواقع في صعيد مصر وأن الدولة تعمل علي قدم وساق.

كما رحب اللواء عصام العمدة بالضيوف وأعضاء هيئة الحزب بالمحافظة، مؤكدا أن شعب مصر مسلم ومسيحي نسبج واحد والهدف من المؤتمر توصيل رسالة لتلبية طلبات المواطنين والاستماع لمقتراحتهم في كافة الخدمات العامة.

وفي نفس السياق وجه العمده الشكر إلي رئيس الجمهورية نتيجة لالقاء الضوء علي المناطق المحرومة وتقديم لها كافة الدعم.

وقدم القس إسحاق ممثلا ونيابة عن مطرانية إبنوب الشكر إلي رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنسبة لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها واهتمام الدولة بالمواطنين وأن شعب مصر وطن واحد وشعب واحد متمنيا الخير لتقدم مصر وشعبها.

وألقي الشيخ أحمد مصطفي مدير إدارة أوقاف إبنوب كلمة عن التعاون والمحبة والسلام وأكد ان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم إنشاء الكثير من المساجد وفرشها وتقديم كافة المشروعات لبناء مصر

كما تم فتح حوار شامل بين المواطنين وأعضاء الحزب عرض فيه المواطنين كافة المشاكل والمقترحات لكافة المشروعات

وختم المؤتمر بكلمة لمحمد فهمى صالح. قال فيها ان مقر الحزب في مراكز محافظة أسيوط أبوابها مفتوحة لتلبية طلبات المواطنين. وإن ما تم عرضه سوف تكون محل اعتبار جميع القيادات الحزبية والهيئة البرلمانية بالحزب وشكر أمانة ابنوب علي حسن التنظيم وتجاوب المواطنين بعرض مشاكلهم.