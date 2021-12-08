/665070/برلمانية-انطلاق-الصالون-الثقافي-الشائعات-وحروب-الجيل-الرابع-غدا
أعلنت النائبة سكينة سلامة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، انطلاق الصالون الثقافي الثاني لحزب مستقل وطن" ثقافة تبني وعيا " بمحافظة الشرقية، غدا الخميس.
دوت الخليج
وقالت سلامة في تصريحات صحفية لها، أن فكرة الصالون الذي يعقد تحت عنوان الشائعات وحروب الجيل، تم استلهمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحذيره المتكرر من حرب الوعي، التي يريد البعض من خلالها تغييب العقول ويدمروا الشباب المصري .
سكينة سلامة: الصالون الثقافي الثاني لحزب مستقل وطن سيكون حول الشائعات وتأثيرها علي الشباب
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الصالون سيبدا بكلمة مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الشائعات وتأثيرها علي الشباب، لافتة إلي أن التقارير الحكومية رصدت في شهر واحد ما يزيد علي 21 ألف شائعة، وهو ما يؤكد استهداف الشباب من قبل الكارهين للدولة المصرية.
وأضافت أن هناك العديد من المتخصصين الذين سيشاركون في الصالون الثقافي، منهم العقيد حاتم صاير ، والاعلامي نشأت الديهي ، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، وعدد من أساتذة الجامعات، لافتة إلي أنه سيتم خلال الصالون تكريم عدد من المواهب الشبابية.
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