/665070/برلمانية-انطلاق-الصالون-الثقافي-الشائعات-وحروب-الجيل-الرابع-غدا

دوت الخليج

وقالت سلامة في تصريحات صحفية لها، أن فكرة الصالون الذي يعقد تحت عنوان الشائعات وحروب الجيل، تم استلهمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحذيره المتكرر من حرب الوعي، التي يريد البعض من خلالها تغييب العقول ويدمروا الشباب المصري .

سكينة سلامة: الصالون الثقافي الثاني لحزب مستقل وطن سيكون حول الشائعات وتأثيرها علي الشباب

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الصالون سيبدا بكلمة مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الشائعات وتأثيرها علي الشباب، لافتة إلي أن التقارير الحكومية رصدت في شهر واحد ما يزيد علي 21 ألف شائعة، وهو ما يؤكد استهداف الشباب من قبل الكارهين للدولة المصرية.

وأضافت أن هناك العديد من المتخصصين الذين سيشاركون في الصالون الثقافي، منهم العقيد حاتم صاير ، والاعلامي نشأت الديهي ، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، وعدد من أساتذة الجامعات، لافتة إلي أنه سيتم خلال الصالون تكريم عدد من المواهب الشبابية.