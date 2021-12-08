/665071/لوكاكو-يقود-تشكيل-تشيلسي-أمام-زينيت-في-دوري-أبطال-أوروبا

أعلن توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيلة فريقه لمواجهة زينيت الروسم ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل تشيلسي المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي خلفه يوفنتوس في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

وجاء تشيكل تشيلسي كالتالي:

كيبا، أزبليكويتا، كريستنسين، سار، ريس جيمس، ساؤول نيجيز، باركلي، هودسون أودوي، ماسون ماونت، فيرنر، لوكاكو.

تشيلسي وويست هام

وتعتبر مباريات ديربي لندن من اشهر الديربيات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان الشوط الأول للمباراة مليئ بالإثارة والتشويق.

وتمكن تشيلسي أن يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد، ليحافظ على الصدارة مؤقتا، إنتظاراً لما سيحدث في شوط المباراة الثاني.

وبدأ تياجو سيلفا بالتسجيل لفريق تشيلسي مع مطلع الدقيقة 29 بعد صناعة رائعة من ماسون ماونت.

ومع مطلع الدقيقة 40 تمكن مانويل لانزيني أن يحرز هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء، بعد خطأ مشترك بين إدوارد ميندي وتياجو سيلفا.

ومع نهاية الشوط الأول أحرز ماسون مونت الهدف الثاني بطريقة عالمية، بعد صناعة رائعة من حكيم زياش، لتنتهى أحداث الشوط الأول بهدف النتيجة، مع الانتظار لنتيجة الشوط الثاني والمباراة.