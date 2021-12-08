النائب محمد جنيدي من زيارة إسكان النواب لمطروح: المحافظة تحتاج لنظرة شاملة والمجتمعات العمرانية عليها دور..فيديو

/665074/النائب-محمد-جنيدي-من-زيارة-إسكان-النواب-لمطروح-المحافظة-تحتاج-لنظرة-شاملة-والمجتمعات-العمرانية-عليها-دورفيديو

قال النائب محمد جنيدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان محافظة مطروح تحتاج لنظرة شاملة، مؤكدا على أهميتها الاستراتيجية على الحدود الغربية لمصر، مطالبا هيئة المجتمعات العمرانية للقيام بدوره فى اعادة تأهيل المناطق القديمة لتناسب سكانها.

جاء هذا خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمحافظة مرسى مطروح، منذ قليل، وذلك فى زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية والانجازات على الأرض، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات المعالجة، ومشروعات والإسكان الاجتماعى.

يشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.