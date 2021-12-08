«التمويل متوفر والمشكلة فى التنفيذيين»..رسائل هامة من اليوم الأول لـ«زيارة إسكان النواب لمحافظة مطروح»..عماد سعد حمودة: الدعم متوفر لكافة المشروعات القومية..شعيب:حياة كريمة توفرآلاف فرص العمل

/665079/التمويل-متوفر-والمشكلة-فى-التنفيذيينرسائل-هامة-من-اليوم-الأول-لـزيارة-إسكان-النواب-لمحافظة-مطروحعماد-سعد-حمودة-الدعم-متوفر-لكافة-المشروعات-القوميةشعيبحياة-كريمة-توفرآلاف-فرص-العمل

شهد اليوم الأول من زيارة وفد لجنة الإسكان مجلس النواب، لمحافظة مطروح، جولات ميدانية لمشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مطروح والتى تعمل على تنفيذها الجهات المعنية بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، بجانب المشروعات القومية التابعة لمبادرة حياة كريمة، والتى لاقت تقدير أعضاء اللجنة ومطالباتهم بضرورة أن يكون العمل بقدر العمل الذى يتم فى مبادرة حياة كريمة والتى تلقى رعاية كبيرة وإهتمام من القيادة السياسية.

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