النائب فخري طايل من زيارة إسكان النواب لمطروح: النجاح سيكون فى التخطيط العمراني الجديد..فيديو

/665080/النائب-فخري-طايل-من-زيارة-إسكان-النواب-لمطروح-النجاح-سيكون-فى-التخطيط-العمراني-الجديدفيديو

أكد النائب فخرى طايل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التخطيط العمراني الجيد سببا فى نجاح محافظة مطروح فى القضاء على عشوائيات البناء، ووضع اليد.

وأوضح النائب فخرى طايل، عضو مجلس النواب، أن التخطيط العمراني فى مطروح يعد قاطرة للتنمية، مشيرا إلي البعد الاستراتيجي للمحافظة على الساحل الغربي لمصر، مطالبابضرورة وجود مخطط عمراني معلوم بالتوسعات المستقبيلة حتي يكون لبنة حقيقية لبناء مطروح الجديدة.

جاء هذا خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمحافظة مرسى مطروح، منذ قليل، وذلك فى زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل فى المشروعات القومية والانجازات على الأرض، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحطات المعالجة، ومشروعات والإسكان الاجتماعى.

يشارك فى الزيارة، النائب، أمين مسعود، عرفة صالح، أحمد ابوزيد، فخرى طايل، محمد ثابت، محمد جنيدى، محمد حسان، طه محمد بهجت، أحمد رمزى، محمود الشامى، يحيى عيسوي، أحمد عبد الهادى، والنائبتين رقية عبد العزيز، وميرفت عازر.