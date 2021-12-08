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أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن تكرم المشاركين بقافلة الخير لمتضرري سيول أسوان

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قام اللواء ايهاب هلال امين عام حزب حماة الوطن بالقاهرة بتكريم عدد من قيادات امانه القاهرة المشاركين في بقافلة الخير لمتضرري سيول أسوان .

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وأكد امين عام القاهرة أن التكريم يأتي كرسالة شكر وتقدير للجهود المبذولة من أعضاء الحزب المشاركين في قافله الخير وتأكيدا علي الدور الذي يقوم به الحزب لخدمة المجتمع ،وتقديرا للدور الفعال لاعضائه .

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وأشار اللواء ايهاب هلال ان التكريم يأتي بناءا على تعليمات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، واللواء أحمد العوضي، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب .

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وفي ذات السياق، تقدم المستشار أيمن عامر، أمين تنظيم القاهرة بخالص الشكر لكل أمانات العاصمة وكل الاقسام علي الجهد الكبير الذي تم بذلة من أعضاء الحزب لنجاح قافله الخير التي اتجهت الي محافظة اسوان وأكد «عامر» على استمرار امانة القاهرة في تقديم كُل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات لخدمة الوطن، وان الحزب سوف ينظم خلال الفترات القادمة عدد كبير من الأنشطة لتقديم نموذج مختلف برؤية مختلفة تشعر المواطن بأهمية الحياة السياسية في مصر.

 

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يذكر أن أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن شاركت في قافله الخير لاسوان بمواد غذائية ومستلزمات كهربائية، وأجهزة منزلية، وأجهزة طبية، وملابس، وبطاطين، لإغاثة متضرري سيول أسوان، بالإضافة للكثير من الاحتياجات لأهل أسوان

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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