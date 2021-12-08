العاصفة الترابية تخفى ملامح القاهرة.. وتحذير من الأرصاد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه الهيئة العامة للأرصاد من الخروج من المنازل لمرضى الجيوب الأنفية والأمراض الصدرية. وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مؤكدة أن الرياح المحملة بالرمال تتجه إلى مدن القناة والسواحل الشرقية وشمال سيناء، مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

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