مصر للطيران : رحلة واحدة أسبوعيا إلى جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مصر للطيران عن استئناف تشغيل رحلة واحدة أسبوعيا بين القاهرة وجوهانسبرج (أكبر مدن جنوب إفريقيا)، يوم الخميس من كل أسبوع، اعتبارا من 16 ديسمبر الجارى، على أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 23:05 مساء، ومن المخطط أن تسير الشركة الرحلة بأحدث طرازاتها.





ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 أو egyptair.com أو عن طريق مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

ومن المقرر تطبيق الاجراءات الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية للركاب القادمين إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة الوطنية مصر للطيران صباح اليوم أن رحلات الشركة تشهد انتظاما فى مختلف الرحلات الدولية والداخلية رغم سوء الأحوال الجوية.

وتسير مصر للطيران اليوم الأربعاء 69 رحلة جوية بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من بغداد، الكويت، أكرا، لاجوس، تونس، أبوظبى، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، دبى، روما، أثينا، موسكو، جوبا، بيروت، عمان، الشارقة، نيروبى، أديس أبابا، أبوظبى، واشنطن، و23 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى تنقل جميع هذه الرحلات 6944 راكبا.

وأضاف المصدر أن حتى الآن أقلعت 36 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة والمطارات المصرية، وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا» فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وفى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر على جميع المسافرين على رحلات مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن اللذين تتراوح أعمارهم من سن عامين فما فوق ضرورة تقديم شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية أو Antigen Test قبل موعد الرحلة بيوم واحد فقط أو تقديم وثائق معتمدة تفيد التعافى من فيروس كورونا فى غضون 90 يوم من تاريخ السفر

ونوهت الشركة أنه لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء مصرللطيران على 1717 من أى موبايل داخل مصر أو زيارة مكاتب مصرللطيران أو أقرب وكيل سياحى.