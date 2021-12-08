بعد العواصف الشديدة.. محافظ الإسكندرية يكشف موقف الدراسة غدا

جدة - نرمين السيد - أكد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة غدًا، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





ونفت المحافظة، أية شائعات يتم تداولها عبر صفحات التواصل الإجتماعى بشأن تعطيل الدراسة غدًا، وتؤكد أن الصفحة الرسمية هى الجهة الوحيدة الرسمية المعنية بإصدار البيانات الإعلامية. وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقى كافة شكاوى المواطنين.

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