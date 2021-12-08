مبعوثة الصحة العالمية تختتم زيارتها للقاهرة لدعم مقاومة مضادات الميكروبات

جدة - نرمين السيد - اختتمت الدكتورة حنان بلخى، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بخصوص مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، زيارتها للقاهرة، أمس الثلاثاء، ضمن زيارتها لعدد من دول المنطقة لدعم ملف مقاومة مضادات الميكروبات.





وجاءت الزيارة تلبية لدعوة الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ورئيس البعثة.

والتقت كلا من القصير وبلخى والمستشار الإقليمى الدكتورة مها طلعت، فى بداية المهمة القائم بأعمال وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير الزراعة السيد القصير ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووزير المالية الدكتور محمد معيط بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب بجانب عدد من ممثلى الهيئات الصحية ومنظمات الأمم المتحدة بقيادة إيلينا بانوفا والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولى وشركاء الصحة فى مصر.

وتحدث مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية بسبب سوء استخدام الأدوية والمضادات الحيوية فى الإنسان والحيوان والنبات، ما يتسبب فى تغييرات على البكتيريا والفيروسات بمرور الزمن تجعلها أقل استجابة للأدوية ما يصعب علاج الالتهابات ويزيد خطورة انتشار الأمراض والوفيات.

تعد مقاومة مضادات الميكروبات من أول عشرة أخطار تواجه الصحة العامة كما أنها تؤثر على العديد من القطاعات المختلفة، كما أن الحد من مقاومة مضادات الميكروبات من شأنه أن ينعكس إيجابيا بشكل كبير على النظام الصحى والتغطية الصحية الشاملة وأن يحسن من الموارد المالية يحد من الفقر من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة

وقالت الدكتورة نعيمة القصير: الصحة بمفهومها الشامل معنية أيضا بسلامة الغذاء والماء والبيئة المرتبطين بصحة الإنسان وليس فقط غياب أو انعدام العجز أو المرض ولذلك لا غنى عن التعاون بين مختلف الوزرات والقطاعات فى هذا المجال من خلال منظور الصحة الواحدة وكمدخل للحد من مخاطر التغييرات المناخية حيث أن مصر لديها مقومات النجاح لتكون نموذج يحتذى به فى هذا المجال. يواصل مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر التعاون مع الجميع فى هذا المجال بدعم من المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدحانوم والمدير الإقليمى لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظرى."

من جهتها، قالت الدكتورة حنان بلخى: "مقاومة مضادات الميكروبات تؤثر على الجميع حيث أنها تشكل خطر على الصحة العامة بما يشمل صحة الإنسان والبيئة والثروة الحيوانية والنباتية.”

وأوصت بلخى بأهمية ربط المبادرات الرئاسية مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة المعنية بصحة الإنسان والتى تركز على محاور مهمة مثل الإنصاف والمياه الآمنة، بملف مقاومة مضادات الميكروبات وإشراك كل القطاعات المختلفة المعنية فى تحديث وتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات.