إلى أين وصلت العاصفة الرملية الآن؟ ومتى ستنتهى؟ الأرصاد تجيب

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة الترابية أثرت على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى تحسن الرؤية حاليا على القاهرة والدلتا، فيما تتجه العاصفة حاليا نحو مدن القناة وسيناء.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أشارت إيمان شاكر إلى أن العاصفة انتقلت إلى سيناء ومدن القناة، مما أدى إلى انخفاض الرؤية، لافتة إلى أن العاصفة ستنتهى مع نهاية اليوم الأربعاء لتعود الأجواء لطبيعتها.

وأوضحت أن ارتفاع الأمواج وصل إلى 5 أمتار فى البحر المتوسط، مشيرة إلى أن بعض المناطق الشمالية ومن بينها الإسكندرية وبورسعيد والبحيرة تعرضت لأمطار.

وفى سياق متصل، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء السويس البحرى بمحافظة السويس فى تمام الساعة 4:30 مساء اليوم نظرا لسوء الاحوال الجو مائية وشدة الرياح التى بلغت 27 عقدة والضغط الجوى 1018.2 واتجاه الرياح غربية وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار نسبة الرطوبة 48% ودرجة الحرارة 20 درجة مئوية والرؤية 1200 متر وحالة الجو رمال مثارة تصل لحد العاصفة، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

كما شدد رئيس الهيئة على مديرى الموانئ باتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استقرارا بالأحوال الجوية، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.