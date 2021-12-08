مدبولى: الرئيس وجه بالإعداد لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ على أعلى مستوى

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27".





وشارك فيه بالحضور الفعلى، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى بداية اللقاء أشار مدبولى إلى حرص الحكومة على سرعة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية باستضافة مصر لمؤتمر المناخ "COP 27"، نظرا لأهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، معربا عن أمله فى أن يخرج هذا المؤتمر بالصورة المشرفة التى تعكس مكانة وقيمة مصر، وتظهر للعالم جهودها الصادقة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية نحو حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالإعداد لهذا المؤتمر على أعلى مستوى، لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية، مؤكدا أنه سيتم تسخير كل الإمكانات التى تسهم فى الخروج بهذه الفعالية العالمية فى أفضل صورة ممكنة.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة البيئة (مقرر اللجنة العليا) التصور المقترح حول مهام اللجنة العليا، والتى تضمنت التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف "COP 27"، واعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد للمؤتمر، وتحديد أدوار ومسئوليات الوزارات والجهات المعنية بالنسبة للإجراءات والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية، وتشكيل لجان تنفيذية متخصصة للإشراف على تنفيذ الاجراءات والتجهيزات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة، واعتماد تقارير متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

وعرضت الوزيرة نتائج الاجتماعات التنسيقية التى تمت بين وزارة البيئة والوزارات المعنية لتحديد الأدوار والمسئوليات، والهيكل المؤسسى والتنظيمى المقترح، ومحاور العمل الستة المقترحة، وهى: محور سياسى، ومحور فنى وتمويلى، ومحور دعم الاقتصاد، ومحور لوجستى ومالى، ومحور إعلامى، ومحور السياحة، فضلا عن خطة العمل المبدئية لهذه المحاور.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بدراسة التصور المقترح من وزيرة البيئة، وموافاة مقرر اللجنة العليا بالملاحظات والمقترحات، حتى يتسنى إقرار الخطة العامة فى صورتها النهائية، تمهيدا للبدء فى إجراءات التنفيذ، والتحضير للمؤتمر فى نهاية الشهر جارى.