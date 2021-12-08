إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء مساء اليوم الأربعاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث وصلت شدة الرياح إلى 27 عقدة والضغط الجوى 1010، واتجاه الرياح غربية وحالة البحر مضطربة جدا.

وأكدت الهيئة أن سرعة الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

من جانبه، شدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.