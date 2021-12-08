الأعلى للجامعات يدرس مقترحا يسمح للطالب بالدراسة فى أكثر من مجال

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن على هامش تنظيم المنتدى العالمى للتعليم العالى، إن المنتدى شارك به عدد كبير من العلماء والخبراء والمختصين من كل دول العالم.

وأشار إلى أن كل القائمين على الحضور والمشاركين والخبراء أبدوا سعادتهم بالتنظيم والمحاور العلمية التى تطرق لها المؤتمر، حيث تطرق فى الجلسة الصباحية إلى وظائف المستقبل والجلسة الثانية تناول الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والخامسة من ناحية التعليم.

وتابع وزير التعليم العالى أن ما يفرق دولة عن أخرى قدرتها على التكيف والتسارع فى مواكبة التغيرات التى يشهدها العالم ونستطيع أن نعمل بالتوازى سواء من خلال الجامعات الحكومية العريقة يتم تحسين المناهج الدراسية وإضافة تخصصات جديدة وكثير من البرامج المعنية لوظائف المستقبل، كما نعمل على جامعات جديدة يمكن أن تكون الفرصة فى تشريعاتها وقوانينها مرونة لنحدث تواكب مع التغيرات وفى نفس التوقيت حريصين على شراكات مع الجامعات الأهلية وكذلك فى الجامعات الدولية وأيضا شاركت فى المعرض وموجود بها كل رؤساء الجامعات التى بها شراكات مع مصر.

وتابع وزير التعليم العالى، أن الجامعات الحكومية كانت ممثلة تمثيلا مشرفا وبها كثير من التخصصات الجديدة وتمثيل للجامعات التكنولوجية والجامعات الخاصة، والمعرض كان به تصميم من البحث العلمى والمراكز البحثية للعرض أمام هذا الجمع من الدول العربية والإفريقية والإسلامية للتعرف على منظومات التعليم المختلفة فى مصر لإحداث نوع من التفاعل والتفاهم للدفع نحو توقيع اتفاقيات مشتركة.

وأكد وزير التعليم العالى أن المجلس الأعلى للجامعات يدرس مقترحا يسمح للطالب بأن يدرس فى أكثر من مجال أثناء فترة دراسته مثل دول العالم وكل الدراسات الآن دراسات بينية وفى النهاية دراسات لخدمة المجتمع وعلى مستوى العلوم المتخصصة ولدينا مدارس stem